Veroordeling voor poging bedreiging en wapenbezit

Vandaag stond een 20-jarige man uit Heemskerk terecht op een snelrechtzitting in Haarlem. Het OM vond bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan poging bedreiging en aan het bezit van een vuurwerkbrandstofcombinatie, bestaand uit een Cobra 6 die was vastgeplakt aan een fles wasbenzine. De officier: ‘’Dat de verdachte een foto met daarop een vuurwerkbom online deelde is één ding. Maar dat hij daarbij ook nog suggereerde dat deze bom gebruikt zou worden om een aanslag te plegen, is heel ernstig en zorgwekkend’’. Het OM eiste zes maanden gevangenisstraf waarvan de helft voorwaardelijk. De politierechter oordeelde conform de eis van het OM.

Conflicten

Wat zich onlangs in Beverwijk en Haarlem heeft afgespeeld, heeft de gemoederen in heel het land beziggehouden. Conflicten tussen rivaliserende groepen ontaardden in geweldsfeiten die werden gefilmd en gedeeld op social media. Hierdoor is grote maatschappelijke onrust ontstaan in Kennemerland, wat onder meer heeft geleid tot het één dag sluiten van middelbare scholen en sportclubs in Beverwijk, Heemskerk en Haarlem. De zaak die vandaag op zitting stond heeft ook met deze situatie te maken.

Vuurwerkbom

De 20-jarige man uit Heemskerk deelde via zijn openbaar TikTok-account meerdere filmpjes en screenshots met betrekking tot het conflict. Hij is op 12 september aangehouden, nadat hij een post had gedeeld van een afbeelding van een vuurwerkbrandstofcombinatie en clownsmasker, met daarbij o.a. de tekst ‘ze gaan de masker nooit vergeten soon’ (met een explosieteken hierachter) en met de hashtags ‘023’, italiëlaanhaarlem’, ‘volgende’, ‘boem’. Dit deed hij terwijl de conflicten online en offline in volle gang waren. De politie heeft onderzoek gedaan naar de gebruiker achter het account en naar het IP-adres van waaruit het bericht werd verstuurd, en kwam zo uit bij de verdachte. Na zijn aanhouding heeft de politie de woning van de verdachte doorzocht. Daar zijn spullen aangetroffen die op zijn TikTok-post te zien waren, waaronder een vuurwerkbrandstof-combinatie, bestaand uit een fles wasbenzine met daaraan vast geplakt een Super Cobra 6.

Bedreiging

Het bericht waarin de verdachte dreigde met een vuurwerkbom is naar het oordeel van het OM zeer bedreigend. In zijn bericht maakte de verdachte duidelijk dat de bom ingezet kan worden voor het veroorzaken van een explosie in een woonwijk. Maar van een voltooide bedreiging kan juridisch alleen sprake zijn als de bedreiging - op wat voor manier dan ook - de bedreigde bereikt. Uit de post op TikTok blijkt dat de bedreiging zich richtte op personen in Schalkwijk, meer in het bijzonder bewoners van de Italiëlaan. Maar uit het politieonderzoek is niet naar voren gekomen of die personen daadwerkelijk weet hebben gehad van de bedreiging. Wel is volgens het OM sprake van poging bedreiging, omdat het bericht op een openbaar account is gepost en daardoor vrees kon veroorzaken bij iedereen die dit bericht zag.

Olie op het vuur

Het OM vindt dat het vreesaanjagend bericht moet worden geplaatst in de context van de vete tussen de rivaliserende groepen, die fors geweld niet schuwden. De officier van justitie: ‘’Dat de verdachte, in het licht van het voortdurende conflict, een foto met daarop een vuurwerkbom maakte en die via zijn openbaar account op TikTok plaatste is één ding. Maar dat hij daarbij ook nog de hashtags hanteerde waarmee gesuggereerd werd dat deze bom gebruikt zou worden om een aanslag te plegen, is heel ernstig en zorgwekkend. Het is de spreekwoordelijke olie op het vuur in het conflict dat tussen de rivaliserende groepen speelt. En uiteindelijk is ook de samenleving hier de dupe van geworden.’’ Het OM eiste zes maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar, en met bijzondere voorwaarden zoals door de Reclassering geadviseerd, waaronder een locatieverbod voor Haarlem-Schalkwijk. De politierechter oordeelde conform de eis van het OM.