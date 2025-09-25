Politie haalt bij controle maar liefst 23 lijnbussen in Amsterdam van de weg

Bij een algemene verkeerscontrole op het openbaar vervoer bij station Noord zijn donderdag 25 september 23 lijnbussen van de weg gehaald. 'Dit omdat de benodigde vergunning niet in de bussen aanwezig was. Ook konden enkele chauffeurs noodzakelijke papieren niet overleggen. Er werden verder geen overtredingen op het gebied van alcohol en/of drugsgebruik geconstateerd', zo meldt de politie donderdag.

Station Noord

Rond 07.00 uur startte bij station Noord een algemene verkeerscontrole op het openbaar vervoer. Hierbij werden lijnbussen en chauffeurs gecontroleerd. Chauffeurs op het gebruik van drank, drugs en het op orde hebben van hun papieren. Bij de bussen werd gekeken of de juiste papieren aanwezig waren en of de technische staat in orde was.

Controle bussen

'In totaal werden 86 bussen aan een controle onderworpen en 23 stadsbussen werden door de politie van de weg gehaald omdat de communautaire vergunning ontbrak. Bij één streekbus was deze niet aanwezig, maar deze kon zijn weg vervolgen nadat de vergunning werd gebracht. Er werden geen technische mankementen bij de voertuigen waargenomen', aldus de politie.

Controle chauffeurs

Geen van de gecontroleerde chauffeurs was onder invloed van drank of drugs. Sommigen hadden hun papieren niet op orde. Zo kon één van de chauffeurs zijn rijbewijs niet tonen en waren er ook een aantal die hun geneeskundige verklaring niet konden overleggen.