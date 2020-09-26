Staatssecretaris Tuinman in 8 dagen geprint marinebootje de zee op

Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman was donderdag te gast bij het NAVO-innovatieplatform voor maritieme Special Forces Bold Machina. 'In de nieuwe Haven van Den Helder liet de bewindsman zich informeren over hoe 3-D printen kan helpen speciale operaties te versterken', zo meldt het ministerie van Defensie.

Zeedrones

Bold Machina brengt militairen, technisch experts en gespecialiseerde bedrijven uit diverse NAVO-lidstaten samen om experimentele technologieën en tactieken te testen. Met name op het gebied van zeedrones en voor de bescherming van kritieke infrastructuur onderwater.

'Normaliter tijdrovend proces om modificaties door te voeren'

Het platform biedt tevens ruimte om input te leveren op reeds bestaande technologieën. Dit was voor luitenant-kolonel der mariniers Eric een van de belangrijkste redenen om Bold Machina naar de Nieuwe Haven te halen. "Normaliter is het een omslachtig en tijdrovend proces om modificaties door te voeren", aldus de oefenleider, tevens hoofd J7 (training, oefening en evaluatie) bij het Special Operations Command. "Nu zitten gebruikers en bedrijfsleven zogezegd bij elkaar om de hoek."

Marineboot in 8 dagen geprint

Een innovatie waarin de Stas met name interesse toonde, was het printen in groot formaat 3-D. Het bedrijf dat dit doet is in staat in ongeveer 15 uur 2 prototypes van onbemande oppervlaktevaartuigen te printen. Eerder creëerde de firma in samenwerking met het Expertisecentrum Additieve Manufacturing (AM) een levensgroot vaartuig, gebaseerd op een Frisc. Een karwei dat de geavanceerde printer in slechts 8 dagen afrondde, aldus AM-engineer Max Nijpels.

Versterken

Tuinman toonde zich enthousiast over hoe zogenoemde additive manufacturing de maritieme special forces gemeenschap met relevante technologische ontwikkelingen kan helpen bij de operationele inzet. Hij zegde toe dat Defensie alles wat binnen de mogelijkheden ligt, wil doen om de samenwerking met relevante Nederlandse bedrijven te versterken. "Ik wil ze alle kansen geven om zich te positioneren in de internationale context."

Samenwerking met Oekraïense eenheden

'Tijdens Bold Machina werd ook samengewerkt met Oekraïense eenheden. Zij zijn gespecialiseerd in het werken met zeedrones. Hun kennis en ervaring leverden dan ook waardevolle inzichten op', aldus het ministerie.