Defensie geeft bij Sunset March krachtig signaal af voor veiligheid van vrouwen

Defensiemedewerkers en hun familieleden hebben gisteravond meegelopen tijdens de Sunset March in Nijmegen. Het netwerk Vrouw & Defensie organiseert de wandeltocht elk jaar, met in gedachten de gesneuvelde geallieerden en vrouwelijke veteranen. Dit jaar wilde Defensie een krachtiger signaal afgeven. De recente moord op Lisa in augustus maakte namelijk opnieuw pijnlijk duidelijk dat veiligheid voor vrouwen niet vanzelfsprekend is.

Met deze oversteek laat Defensie zien pal voor de veiligheid van vrouwen te staan: internationaal, nationaal en binnen de eigen organisatie. Vrijheid en veiligheid zijn namelijk niet vanzelfsprekend. Dit jaar eiste Defensie zogezegd de nacht op. Meerdere collega’s hadden dan ook hun dochters meegenomen.

Defensievrouwen liepen voorop. Zij werden gevolgd door een afvaardiging van de defensietop, onder wie secretaris-generaal Maarten Schurink. Daarachter volgden militairen en burgermedewerkers die dit belangrijke statement ondersteunen. Zij liepen allen voor de helden en heldinnen van toen, maar deze keer vooral ook voor Lisa en al die andere vrouwen die zijn vermoord.

Sinds 2014

De Sunset March wordt sinds 2014 dagelijks gelopen op de Nijmeegse brug ‘De Oversteek’. Hier sneuvelden 48 Amerikaanse militairen tijdens operatie Market Garden. Iedere avond wordt een veteraan begeleid door het ontsteken van de 48 lichtmasten, één voor één. Jaarlijks op 25 september doen medewerkers dat sámen, als Defensie.