Politie en Arbeidsinspectie voeren samen controles uit op binnenvaartschepen

Half september voerden agenten van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX), de Zeehavenpolitie Rotterdam en de Nederlandse Arbeidsinspectie samen controles uit op binnenvaartschepen. Dit meldt de politie vrijdag.

Aquapol

'In het kader van de internationale actieweek van Aquapol werden gezamenlijk 11 schepen gecontroleerd op mogelijke overtredingen van arbeidswetten en mogelijke signalen van arbeidsuitbuiting', aldus de politie.

Controle door Zeehavenpolitie Rotterdam

Tijdens de controles werden 19 uitzendkrachten gehoord als getuige. De meeste van hen kwamen uit de Filippijnen. Zij werken via diverse uitzendbureaus. De Arbeidsinspectie doet verder onderzoek naar mogelijke overtredingen van de Wet Minimumloon en minimumvakantietoeslag, WagwEU en de Wet Arbeid Vreemdelingen.

Informatiegestuurd

De Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX), Zeehavenpolitie Rotterdam en de Nederlandse Arbeidsinspectie voerden de controles uit aan de hand van vooraf verzamelde informatie, verkregen tijdens controles aan boord van schepen en informatie van handhavende partners. Hierdoor ontstond er een goed beeld van de agentschappen die momenteel in de binnenvaart actief zijn.

Internationale samenwerking

Aquapol is een Europese associatie van politieorganisaties die zich bezighoudt met veiligheid en handhaving op het water. Er is een nauwe samenwerking met de European Labour Authority (ELA). Die internationale samenwerking is belangrijk om grensoverschrijdende misstanden effectiever te kunnen opsporen en aanpakken. Dit gezamenlijke optreden vergroot de slagkracht en helpt bij het waarborgen van eerlijke en veilige arbeidsomstandigheden in de binnenvaart.

Arbeidsuitbuiting melden

Arbeidsuitbuiting is een vorm van mensenhandel. Bij arbeidsuitbuiting spelen dwang, geweld, dreiging, afpersing en/of misleiding vaak een rol. Gevallen van arbeidsuitbuiting kunt u (anoniem) melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie via: 0800 51 51 of +31 70 333 56 78 (vanuit het buitenland). Ook is melden mogelijk bij de politie via 0900 8844.