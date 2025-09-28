Legale wietkwekerij overvallen en complete voorraad meegenomen

Op zondag 28 september vond in het Zuid-Hollandse Hellevoetsluis rond 06.00 uur een overval plaats bij een legale wietkwekerij aan de Middelweg. Dit meldt de politie zondag.

Hele productievoorraad in witte bakwagen geladen

'De overvallers hebben de gehele productievoorraad in een witte bakwagen geladen en zijn er vandoor gegaan. Er zijn geen gewonden gevallen', aldus de politie.

Oproep politie

De politie is een onderzoek gestart en vraagt mogelijke getuigen om contact op te nemen met de politie via 0900-8844.