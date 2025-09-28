Brand op vierde etage flat Rijswijk na meerdere explosies, gevel weggeblazen

In Rijswijk is zondagmiddag rond 13.15 brand uitgebroken in een flatwoning op de vierde etage. Dit meldt de politie zondag.

Meerdere explosies gehoord, gevel weggeblazen

Getuigen hoorden voorafgaand aan de brand meerdere explosies bij het flatgebouw aan de Ocarinalaan dat 12 verdiepingen telt. Van de flatwoning op de vierde etage is de gevel compleet weggeblazen.

Hulpdiensten

De hulpdiensten rukten massaal uit. 'Er zijn geen slachtoffers. De politie doet verder onderzoek naar het incident', aldus de politie. De brandweer heeft de brand geblust.