Explosief en munitie aangetroffen in woning na melding van diefstal telefoon

Naar aanleiding van een onderzoek naar een insluiping in een woning afgelopen woensdag 24 september, waarbij onder meer een mobiele telefoon werd weggenomen, is er een melding gedaan bij de politie. 'Deze telefoon bleek zich te bevinden in een woning aan de Zwanebloemstraat in Voorhout. In de woning werden twee verdachten aangehouden', zo meldt de politie.

Munitie en explosief in woning

'Gelijktijdig troffen de agenten in de woning munitie en een mogelijk explosief aan. Hierop is de TEV (Teamleider Explosieven Verkenning) ingeschakeld en kon worden vastgesteld dat het daadwerkelijk om een explosief ging', aldus de politie.

EOD

De EOD (Explosieven Opruimingsdienst) kwam ter plaatse en heeft uit voorzorg twee omliggende woningen ontruimd. De EOD heeft het explosief ontmanteld en rond 03.45 uur werd de omgeving weer vrijgegeven.

Verdachten vast

De politie doet onderzoek naar de aangetroffen goederen. De twee verdachten zitten vast voor onderzoek en worden later gehoord.