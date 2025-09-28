Langstrekkende Orkaan Humberto kan zorgen voor westenwinden in Nederland

Eind van de week trekt orkaan Humberto in de richting van Europa. 'Humberto lijkt later in de week invloed uit te oefenen op ons weerbeeld. In ieder geval gaat het harder waaien, maar of het ook echt volop herfst wordt is nog maar de vraag. Een scenario met nazomerweer is ook mogelijk. Eerst is het nog enkele dagen rustig herfstweer met af en toe een bui', zo meldt Weeronline zondag.

Orkaan van de vijfde categorie

Vanaf vrijdag wordt het weerbeeld onzeker en dat heeft alles te maken met, dan inmiddels ex-orkaan, Humberto. Momenteel is Humberto een orkaan van de vijfde categorie op de Atlantische Oceaan. Later in de week lijkt Humberto koers te zetten richting de Britse eilanden, maar de precieze koers is op deze termijn nog lastig te voorspellen. In ieder geval neemt bij ons eind van de week de wind toe en lijkt ook de kans op een bui weer groter te worden.

Nazomerse dagen of koelere westenwinden?

Maar of het ook echt volop herfstweer wordt is nog onzeker. 'Indien Humberto via Schotland naar Noorwegen trekt krijgen wij slechts tijdelijk wat regen en zal een zuidenwind vooral zachtere lucht aanvoeren. Uiteindelijk kan dit dan de aanzet zijn tot een reeks nazomerse oktoberdagen. Er zijn echter ook scenario's waarbij Humberto zuidelijker voorbijtrekt, gevolgd door westenwinden en koeler weer', aldus Weeronline.

Eerst af en toe een bui

Voor het zover is hebben we eerst te maken met vrij rustig herfstweer. Zowel maandag als dinsdag komen er enkele buien voor. Maandagochtend komen vooral in het westen en noordwesten van het land enkele buien voor. Later op de dag is het binnenland aan de beurt. Op de meeste plaatsen lijkt het overigens droog te blijven. Ook dinsdag komen er verspreid over het land enkele buien voor. Het zuidwesten van het land houdt het waarschijnlijk grotendeels droog met geregeld ruimte voor de zon. Op beide dagen ligt de middag temperatuur op zo’n 18 of 19 graden.

Droog en zon

Vanaf woensdag stroomt met een oostelijke wind drogere lucht ons land binnen. Daardoor is de kans op buien erg klein en schijnt vaak de zon. Wel is het met 16 of 17 graden wat frisser dan aan het begin van de week. De nachten verlopen behoorlijk koud. In de nacht en vroege ochtend daalt het kwik tot enkele graden boven het vriespunt. Aan de grond kan het licht vriezen.