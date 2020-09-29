CNV en FNV schorten stakingen KLM grondpersoneel voorlopig op en gaan weer aan tafel

Vakbonden CNV en FNV schorten de stakingen bij KLM voorlopig op. 'De bonden en de luchtvaartmaatschappij hebben besloten weer met elkaar om de tafel te gaan onder leiding van een ervaren bemiddelaar', zo melden de vakbonden maandag.

Bemiddelaar

‘Hiervoor is het nodig om de tijd en rust te nemen om het conflict vlot te trekken’, zegt CNV-onderhandelaar Souleiman Amallah. ‘Met dit besluit kunnen we nu daadwerkelijk stappen zetten. De komst van een bemiddelaar helpt daarbij.’

Bereidheid tonen

CNV wil met het opschorten van de stakingen laten zien dat leden bereid te zijn om op een constructieve manier tot een oplossing te komen. ‘Ook voor hen duurt de bestaande situatie al lang’, zegt Amallah. ‘De onderlinge verhoudingen binnen KLM komen steeds verder op scherp te staan. We willen niets liever dan een oplossing en ik heb hoop dat we daar met deze stappen ook daadwerkelijk gaan komen.’

Mogelijkheid staking blijft

Vanochtend oordeelde de rechter nog dat de aangekondigde staking van komen woensdag gewoon mag doorgaan. Wel met een aantal voorwaarden, maar dit is voor de bonden geen belemmering. Met de stap terug aan tafel onder leiding van een bemiddelaar is die uitspraak wat Amallah betreft voor nu even wat minder relevant geworden. ‘Maar KLM weet wel dat we, als het nodig is, zo weer een nieuwe staking kunnen organiseren. Toch hoop ik echt dat het niet meer zover hoeft te komen.’

Werken aan onderlinge verhoudingen

De cao-partijen gaan nu op zoek naar een geschikte bemiddelaar. Wanneer de gesprekken voortgezet gaan worden, hangt uiteraard af van de uitkomst van deze zoektocht. Amallah is in ieder geval blij dat er een wil is bij KLM, om via een bemiddelaar het gesprek op inhoud te voeren. ‘Uiteindelijk is niemand gebaat bij een staking die te lang duurt. Het wordt tijd dat we gaan werken aan de onderlinge verhoudingen. Tussen medewerkers en directie, maar ook tussen medewerkers onder elkaar. Hopelijk draagt deze bemiddelingspoging daaraan bij.’

Over de cao KLM Grondpersoneel

Bij KLM werken ruim 30.000 werknemers. De cao voor het grondpersoneel geldt voor zo'n 14.000 werknemers, waaronder platformmedewerkers, passagemedewerkers, technici en kantoorpersoneel.