RWS 'stuurloos' vanwege stroomstoring snelwegen, matrixborden op 'zwart'

Sinds 03.00 uur maandag 29 september kampen het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) en de Verkeerscentrale Midden-Nederland (VCMN) in Utrecht met een stroomstoring. Dit meldt Rijkswaterstaat maandag.

'Houd rekening met drukkere avondspits'

'Dit heeft gevolgen voor het wegverkeer en ook beperkte gevolgen voor de scheepvaart. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Houd rekening met een drukkere avondspits in de Randstad', aldus Rijkswaterstaat.

Oproep aan weggebruikers: wees alert

Door de storing is het niet mogelijk om rijstroken af te sluiten met een rood kruis bij een pech- of ongeval. Ook kunnen er geen spitsstroken worden geopend.

Pas je snelheid aan

Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers rondom Utrecht daarom met klem extra alert te zijn. Het advies is om de aandacht op de weg te houden en de snelheid aan de omstandigheden aan te passen. Rijkswaterstaat verwacht dat de avondspits in de Randstad drukker verloopt vanwege de gesloten spitsstroken.

Genomen maatregelen

Voor het beveiligen van ongevallen worden de weginspecteurs uit deze regio aangestuurd door andere verkeerscentrales en tijdens de avondspits strategisch ingezet. Ook hebben we extra botsabsorbers stand-by staan om ongevallen sneller te beveiligen.

Beperkte gevolgen scheepvaart

De scheepvaart ondervindt beperkte gevolgen door de storing. Op verschillende plekken is het internet en de telefonie tijdelijk uitgevallen. Ook hier wordt druk gewerkt aan een oplossing.