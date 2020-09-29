Eerste kogel- en scherfwerende vesten voor vrouwelijke militairen uitgereikt

Vrouwelijke landmachtmilitairen die binnenkort worden uitgezonden, hebben nu een speciaal voor hen ontwikkeld kogel- en scherfwerende vest. Deze eerste exemplaren kregen ze vandaag uit handen van staatssecretaris Gijs Tuinman.

Hij benadrukte dat militairen het materieel verdienen dat hen niet alleen beschermt, maar ook goed past bij hun lichaam en inzet. “Met deze kogel- en scherfwerende vesten zetten we een belangrijke stap in het beter uitrusten van vrouwelijke collega’s, zodat zij hun werk veilig en met vertrouwen kunnen uitvoeren.”

Dat de vesten een verbetering zijn ten opzichte van vorige exemplaren, kon één van de vrouwen die het vest in ontvangst nam beamen. “Het verschil is duidelijk merkbaar. Dit vest zit veel beter, beweegt mee en voelt lichter aan. Dat geeft tijdens een missie niet alleen meer comfort, maar ook meer zekerheid.’’