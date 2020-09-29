Gewonde door aanrijding met tram

Een 86-jarige man uit Amsterdam is maandagmiddag in zijn woonplaats gewond geraakt nadat hij onder de tram terecht kwam. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

Omstreeks 15.00 uur kwamen een tram en de bestuurder van een scootmobiel in botsing op de Frederik Hendrikstraat. Hierbij kwam het slachtoffer onder de tram terecht.

Brandweer en meerdere ambulances kwamen ter plaatse om de man onder de tram vandaan te halen. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.