Vierde verdachte beroving fatbike is 11-jarige jongen

De politie weet wie de vierde verdachte is in het onderzoek naar de beroving van een fatbike onder bedreiging van een vuurwapen aan het Wisselspoor in Capelle aan den IJssel. 'Het gaat om een 11-jarige jongen. Hij is op het politiebureau gehoord als verdachte. Op dit moment zit hij niet vast. Kinderen onder de 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Uiteraard wordt wel gekeken naar passende maatregelen en nodige zorg', zo meldt de politie dinsdag.

14 dagen langer vast

De twee eerder aangehouden verdachten, een 15-jarige jongen uit Rotterdam en een 15-jarige jongen uit Gouda zijn vorige week voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft geoordeeld dat de jongens nog 14 dagen langer vast blijven zitten.

Vuurwapen op hoofd gericht

Op zondag 21 september is aan het Wisselspoor een 15-jarige jongen door meerdere verdachten van zijn fatbike beroofd. Daarbij werd een vuurwapen op zijn hoofd gericht. Ook is hij geschopt en geslagen. De verdachten gingen er vandoor.

Geschoten

Bij een fastfoodketen wilde de politie twee verdachten aanhouden die voldeden aan het signalement. Eén van de verdachten sloeg op de vlucht, de politie heeft hem vervolgens meerdere keren gewaarschuwd, waarna is geschoten. De verdachte, een 15-jarige jongen uit Gouda, is daarbij geraakt.

Overleden

Ondanks reanimatie en medische hulp door de hulpdiensten, is hij ter plekke aan zijn verwondingen overleden. De Rijksrecherche onderzoekt dat incident. Inmiddels is uit onderzoek gebleken dat de jongen in het bezit was van een functionerend vuurwapen in de vorm van een omgebouwd gasalarmpistool.