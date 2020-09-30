Dodelijk ongeval met lijnbus Klaprozenweg Amsterdam

Dinsdag is in Amsterdam een voetganger om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een lijnbus.

Overleden

Het ernstige ongeval gebeurde aan het eind van de ochtend op de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse maar dat mocht voor het slachtoffer helaas niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het noodlottige ongeval.