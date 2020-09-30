dinsdag, 30. september 2025 - 19:36 Update: 30-09-2025 19:39
Dodelijk ongeval met lijnbus Klaprozenweg Amsterdam
Foto: Blik op Nieuws / BON
Amsterdam
Dinsdag is in Amsterdam een voetganger om het leven gekomen toen hij werd aangereden door een lijnbus.
Overleden
Het ernstige ongeval gebeurde aan het eind van de ochtend op de Klaprozenweg in Amsterdam-Noord. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse maar dat mocht voor het slachtoffer helaas niet meer baten. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen.
Onderzoek
De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht van het noodlottige ongeval.
