Amalia eerste Nederlandse prinses in militaire dienst

Prinses Amalia is vandaag haar opleiding aan Defensity College begonnen. 'Zij zal diverse theoretische modules en trainingen van de opleiding doorlopen en als werkstudent bij de Bestuursstaf van Defensie aan de slag gaan', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Reservist

Bij Koninklijk Besluit is de prinses hiervoor tevens aangesteld als reservist bij de krijgsmacht. Ze is nu matroos der derde klasse bij de Koninklijke Marine en soldaat der derde klasse bij de landmacht en de luchtmacht.

Armblessure

Zodra de armblessure van de prinses is hersteld, begint ze aan de Algemene Militaire Opleiding om militaire vaardigheden te leren. Denk aan schieten, hindernisbaan en kaartlezen.

Studie

De prinses studeert sinds september 2022 Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Dit jaar startte ze met een bachelor Nederlands Recht.

Bijbaan met inhoud

Defensity College heeft als doel studenten tijdens hun studie een bijbaan met inhoud te bieden. Verder moet het de binding tussen krijgsmacht en maatschappij vergroten. 'Werkstudenten kunnen terecht op verschillende werkplekken. Ze nemen daarnaast deel aan allerlei activiteiten, evenementen en opleidingen. Het programma draagt daarmee bij aan de persoonlijke, professionele en militaire ontwikkeling van de werkstudent', aldus het ministerie.