Waarschuwing: 2 autostoeltjes doorstaan botsproef niet

De Consumentenbond waarschuwt voor 2 autostoeltjes. Het gaat om de Reecle i-Size Autostoel 360 graden draaibaar met Isofix (ZA10) en de Chipolino Olympus i-Size. Tijdens een botsproef kwamen de zitschalen met kinderdummy’s los van de basis en vlogen door de auto. De Consumentenbond raadt af om deze stoeltjes te kopen.

Beide autostoeltjes zijn officieel goedgekeurd voor kinderen van 40 tot 150 cm. Het autostoeltje van Reecle is nog te koop in Nederland, onder verschillende namen, zoals Reecle i-Size Autostoel 360 graden draaibaar met Isofix, Reecle ZA10 i-Size en 946i i-Size. Mogelijk wordt dit stoeltje met goedkeuringsnummer E8-0313715 nog onder andere namen verkocht. Dit goedkeuringsnummer staat op het oranje label op het stoeltje.

Reacties van fabrikanten

De Consumentenbond heeft beide fabrikanten geïnformeerd. De fabrikant Chipolino liet weten dat de Olympus i-Size inmiddels niet meer wordt geproduceerd. Wel kan er nog een voorraad bij winkels liggen. Van de fabrikant Reecle is nog geen reactie gekomen.

Strengere test

De botsproeven van de Consumentenbond zijn zwaarder dan de wettelijke keuringseisen van autostoeltjes (UN Reg. 129) en gebaseerd op de strengere eisen van Euro NCAP.

De Consumentenbond onderzoekt de komende tijd een aantal andere autostoeltjes dat in Nederland wordt verkocht omdat deze mogelijk gelijk zijn aan de Reecle-autostoeltjes.