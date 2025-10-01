Verdachten aangehouden voor mishandeling transpersoon

Begin augustus deed het slachtoffer aangifte van mishandeling. Het slachtoffer had gezien dat 2 mannen in de omgeving van diens woning leuzen plaatsten die betrekking hadden op de seksualiteit van het slachtoffer. Op het moment dat de verdachten daarop werden aangesproken, werd het slachtoffer door de mannen mishandeld.

Het slachtoffer deed aangifte waarna de recherche een onderzoek startte. Een officier van justitie verleende toestemming om de verdachten buiten heterdaad aan te houden. Daarop zijn de twee, Hagenaars van 20 en 23 jaar, maandag 29 september aangehouden. De verdachten zijn heengezonden met een contactverbod en moeten zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.

Sinds 1 juli 2025 is artikel 44bis Wetboek van Strafrecht in werking getreden. In dit artikel staat dat het strafverzwarend meeweegt wanneer een strafbaar feit wordt gepleegd met een discriminatie aspect. Hiermee laat de wetgever het belang zien om op te treden tegen discriminatie. Dit wordt dus ook meegenomen in deze zaak.