Drie minderjarigen aangehouden voor verschillende incidenten in de Haarlemmermeer

In een groot onderzoek naar verschillende delicten in de Haarlemmermeer zijn drie minderjarige verdachten aangehouden. De verdenkingen variëren van criminele uitbuiting, bezit van vuurwapens en het plegen van straatroven met geweld.

De politie heeft het vermoeden dat de verdachten onderdeel uitmaken van een criminele jeugdgroep die actief is in de Haarlemmermeer.

over de politie, algemeen, logo, politielogo, Foto: Korpsmedia politie

De drie verdachten zijn dinsdagavond 30 september en woensdagochtend 1 oktober buiten heterdaad aangehouden. Ze zitten momenteel vast. Bij de aanhouding zijn een vuurwapen gelijkend voorwerp, spullen van diefstal afkomstig, vals geld en zwaar vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen.

Start onderzoek



Aanleiding van dit grootschalige onderzoek naar jeugd in Haarlemmermeer was een straatroof in Haarlem op 5 mei 2025. Na een korte zoekslag werd een verdachte aangehouden. De verdachte, een 18-jarige jongen uit de gemeente Haarlemmermeer, had destijds een vuurwapen bij zich. In het onderzoek naar deze straatroof kwam informatie naar voren die uiteindelijk heeft geleid tot de aanhouding van deze drie verdachten. Naast deze drie verdachten, heeft dit onderzoek al eerder geleid tot de aanhouding van een minderjarige verdachte die nog vastzit voor onder andere verschillende straatroven en openlijke geweldpleging.