Aanhouding in Amsterdam in onderzoek geweldsincidenten Berkelstraat Rotterdam

Dinsdag 30 september heeft de politie een 19-jarige man uit Amsterdam aangehouden in het onderzoek naar de reeks geweldsincidenten aan de Berkelstraat in Rotterdam. De rol van de Amsterdammer wordt onderzocht. Het onderzoek is nog in volle gang en de politie komt graag in contact met getuigen.

De reeks begon op vrijdag 9 mei om 03.55 uur. Toen vond er een explosie plaats bij een portiek in de Berkelstraat. Door deze explosie is er brand ontstaan op een woonlaag. Op deze woonlaag zijn de voordeuren van de woningen uit het kozijn geblazen door explosie en in de hal van de woningen terechtgekomen. Na de explosie is er een persoon geheel in het zwart gekleed weggerend in de richting van de Vlietlaan in Rotterdam.

Er werd een onderzoek gestart en er werden camerabeelden veiliggesteld. Op die beelden is vlak vóór de explosie te zien dat er een opvallend klein voertuig in de buurt reed. We onderzoeken of de inzittenden in dit voertuig wat te maken hebben met de explosie.

Op 12 mei volgde het tweede incident: om 04.00 uur ’s nachts werd hetzelfde portiek aan de Berkelstraat beschoten. Na de beschieting is een persoon geheel in het zwart gekleed weggerend in de richting van de Vlietlaan in Rotterdam. Deze persoon zou een lang voorwerp gelijkend op een automatisch wapen bij zich hebben gehad. Door de beschieting is er schade ontstaan aan de portiek. Gelukkig raakte niemand gewond.

Op 15 mei om 19.20 uur volgende opnieuw een incident: voor de tweede keer een explosie bij hetzelfde portiek. Na de explosie ontstond er brand. Op het moment dat deze explosie plaatsvond, was het nog daglicht en waren er veel kinderen en ouders aanwezig op het Berkelplein. Er is een duidelijk signalement van de verdachte: een ogenschijnlijk jonge man met een lichte tot licht getinte huidskleur met (lang) krullend haar tot in de nek en een slank tot normaal postuur.

Het incident dat daarna volgde, vond plaats in de ochtend van 29 september. Rond 06.00 uur schrokken bewoners van een harde knal. Gelukkig raakte er wederom niemand gewond, maar raakte de portiek wel beschadigd. Agenten hebben diezelfde ochtend in de omgeving een 20-jarige Rotterdammer aangehouden.