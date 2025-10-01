Direct aanhoudingen na gijzeling

De politie heeft maandagavond 29 september drie personen aangehouden na een melding van een gijzeling. Het gaat om twee mannen van 19 en 36 jaar en een vrouw van 19 jaar.

Rond 20.30 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een 28-jarige man uit Rotterdam die zei dat hij gegijzeld werd. Het slachtoffer werd bij zijn auto opgewacht door twee mannen op een parkeerplaats aan de zijde van de Henry Dunantstraat in Barendrecht. Zij bedreigden hem met een vuurwapen en dwongen hem met hen mee te gaan. Toen de man in zijn eigen auto stapte, reden de twee verdachten met hem mee.

Auto

Tijdens de rit merkte het slachtoffer dat ze gevolgd werden door een kleine auto waarin een vrouw zat. Op een gegeven moment zag de man kans om uit de auto te vluchten. Terwijl hij op de vlucht was, belde hij de politie. Kort daarop werd hij aangereden door de auto die hen volgde. Vervolgens kwamen de twee mannen weer bij het slachtoffer en mishandelden hem.

Agenten kwamen snel ter plaatse en konden de drie verdachten aanhouden op de Groene Kruisweg in Poortugaal. Het gaat om een 19-jarige man uit Rotterdam, een 36-jarige man uit Lochem en een 19-jarige vrouw uit Rotterdam. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van deze gijzeling.