CNV: goed nieuws dat de stagevergoeding eindelijk verplicht wordt

Het is zeer goed nieuws dat de stagevergoeding eindelijk verplicht wordt. 'Hiermee komt een einde aan onbetaalde stages waar tienduizenden studenten de dupe van werden,' reageert Casper Cornelisse, voorzitter van CNV Jongeren.

Zojuist heeft minister Moes (OCW) toegezegd de stagevergoeding voor mbo-, hbo- en wo-studenten wettelijk te verplichten.

CNV Jongeren strijdt al twee jaar voor de verplichte, wettelijke stagevergoeding. 43% van de stagiairs krijgt geen stagevergoeding en 1 op de 3 stagiaires kan nauwelijks rondkomen, blijkt uit eerder CNV-onderzoek. Tegelijkertijd krijgen veel stagiairs werk toebedeeld dat alleen een volwaardig werknemers zou mogen doen. Een eerdere petitie van CNV voor de verplichte stagevergoeding leverde 25.000 handtekeningen op.

Misbruik

Cornelisse: 'Stagemisbruik is aan de orde van de dag. Voor veel werkgevers zijn stagiairs gratis krachten. Met de verplichte stagevergoeding zet Nederland eindelijk een stap naar het goed behandelen van stagiairs. Niet meer dan logisch, zeker in tijden van arbeidsmarktkrapte. Een nette behandeling van toekomstige vakmensen begint bij een fatsoenlijke vergoeding bij hun eerste kennismaking met de werkvloer.'

Nu doorpakken



'Zaak is nu wel dat de minister snel doorpakt en de stagevergoeding in de wet opneemt. Het mag niet blijven bij een mooie belofte maar moet zo snel mogelijk van kracht gaan. Stagiairs mogen niet langer in de kou blijven staan,' stelt Cornelisse.