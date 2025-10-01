Celstraf voor man en vrouw van 19 jaar en 13 jaar voor gezamenlijk plegen van een moord

Het gerechtshof Amsterdam heeft vandaag een 26-jarige man en een 25-jarige vrouw in hoger beroep veroordeeld voor het samen plegen van een moord in 2020 op een toen 29-jarige man. Dit meldt het gerechtshof woensdag. 'Het hof heeft de man een gevangenisstraf van 19 jaar en 6 maanden opgelegd en de vrouw een gevangenisstraf van 13 jaar en 6 maanden', aldus het hof.

Bebloede kleding en vuurwapen gevonden

De man en vrouw kwamen kort na het feit in beeld bij de politie na meldingen van een in brand staande auto en van een schietincident op de vlakbij gelegen kruising Panamalaan/Borneolaan te Amsterdam. In een nabijgelegen appartementencomplex waar de man en de vrouw direct na het feit heen waren gegaan werd de door hen achtergelaten bebloede kleding en het gebruikte vuurwapen gevonden. De man en de vrouw waren toen al met een gereedstaande scooter gevlucht.

Slachtoffer meerdere keren beschoten

De man en de vrouw hadden het slachtoffer in de nacht van 2 op 3 mei 2020 gelokt om met hen mee te gaan in een gestolen BMW. Na een korte rit is het slachtoffer op straat mishandeld en meerdere keren beschoten. Hij werd drie keer in het gezicht geraakt en één keer in zijn romp. De uitvoering van de moord was gedetailleerd voorbereid, zowel wat betreft de auto waarin het slachtoffer moest worden vervoerd, het in brand steken daarvan, het wissen van sporen door het dragen van dubbele kleding en het regelen van een vluchtroute en de scooter waarop de daders vluchtten.

Vrijgesproken door rechtbank voor moord

De rechtbank had beiden vrijgesproken van moord, maar de man wel veroordeeld voor doodslag en de vrouw voor de medeplichtigheid daaraan. De man werd 10 jaar gevangenisstraf opgelegd en de vrouw 42 maanden gevangenisstraf en de maatregel van terbeschikkingstelling (TBS) met voorwaarden.

Hof: 'straffen rechtbank te laag'

Het hof vindt die straffen te laag omdat het hof, anders dan de rechtbank, komt tot bewezenverklaring van moord. De opgelegde straf voor de vrouw is lager dan die van de man omdat zij voor de feiten als verminderd toerekeningsvatbaar moet worden beschouwd en zij de door de rechtbank opgelegde TBS maatregel inmiddels positief heeft afgerond.