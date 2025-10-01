Getuigen gezocht na grote brand Pruimendijk in Ridderkerk

Vannacht is er rond 02.45 uur een grote brand ontstaan aan de Pruimendijk in Ridderkerk. Bij de brand is veel rook vrijgekomen waardoor de omliggende woningen tijdelijk zijn ontruimd.

Gelukkig waren er tijdens de brand geen mensen in het pand aanwezig en raakte niemand gewond. De brand is inmiddels geblust, maar het pand is volledig afgebrand. De politie doet onderzoek naar het incident.

Getuigenoproep_pruimendijk

Op camerabeelden is te zien dat er een man door de straat loopt en kort daarna de brand uitbreekt. Vervolgens is te zien dat een man wegrent van het pand. Het onderzoek is in volle gang en de politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben.