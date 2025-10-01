Automobiliste gewond na kop-staartbotsing Gieten

Een automobiliste is woensdag rond 14.30 uur op de N34 tussen de afslag Gieten en het verkeersplein gewond geraakt bij een kop-staartbotsing.

Total loss

De vrouw botste achter op een andere auto. Haar auto raakt total loss. De andere auto raakte beschadigd en deze inzittende kwam met de schrik vrij. De gewonde vrouw is voor opname overgebracht naar het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Het verkeer op de N34 ondervond hinder van de kop-staartbotsing.