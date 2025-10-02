Drie verdachten aangehouden na drugsverkoop op bestelling

Opmerkelijke visitekaartjes bij bewoners in de brievenbussen leiden op 25 september tot de aanhouding van drie verdachten in Amsterdam- West. Twee van hen zitten nog vast.

De verdachten komen in beeld wanneer wijkbewoners opvallende visitekaartjes of flyers in hun brievenbussen aantreffen waarop een QR-code staat die leidt naar een menulijst van harddrugs. De bestelling kan telefonisch worden doorgegeven. Bewoners trekken aan de bel, waarna de politie direct een onderzoek start en al snel zicht krijgt op verdachten uit Amsterdam.

Niet veel later worden drie mannen op donderdagavond 25 september aangehouden. Bij het doorzoeken van hun woningen en boxen worden niet alleen de visitekaartjes, maar ook tientallen grammen harddrugs en duizenden euro’s aan cashgeld aangetroffen.