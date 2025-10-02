Uitzendkrachten relatief vaak betrokken bij arbeidsongeval

De Arbeidsinspectie heeft in 2024 1.990 onderzoeken naar arbeidsongevallen afgerond. Het gaat om arbeidsongevallen die werkgevers verplicht moeten melden, omdat er sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden. Hierbij waren 2.001 slachtoffers betrokken, waarvan 58 personen zijn overleden. Omdat niet alle ongelukken bij de Inspectie worden gemeld, ligt het werkelijke aantal arbeidsongevallen een stuk hoger.

Risicovolle sectoren

Sommige sectoren hebben vaker te maken met arbeidsongevallen. Vooral in de Industrie, Bouwnijverheid, Handel en Vervoer en Opslag gebeuren veel ongelukken. Als rekening wordt gehouden met de omvang van een sector dan zijn er behalve in deze sectoren, ook relatief veel ongevallen bij Waterbedrijven en Afvalbeheer. Dit beeld is vergelijkbaar met eerdere jaren en laat zien dat werknemers in deze sectoren een verhoogd risico hebben op een arbeidsongeval. Het meest voorkomende ongevalstype is vallen.

Kwetsbare uitzendkrachten

Uit de Arbeidsongevallenmonitor blijkt verder dat uitzendkrachten vaker betrokken zijn bij arbeidsongevallen dan werknemers die in vaste dienst zijn. Bij 18 procent van de onderzochte ongevallen was het slachtoffer een uitzendkracht, terwijl zij ongeveer 4 procent van de werkende beroepsbevolking vormen. In sommige sectoren, zoals de Industrie, is dit verschil nog groter. Daar is bijna een kwart van de slachtoffers een uitzendkracht, terwijl hun aandeel in deze sector op 8 procent wordt geschat. Het is daarom belangrijk dat zowel inlenende bedrijven als uitzendbureaus aandacht hebben voor veilige arbeidsomstandigheden bij uitzendkrachten.

Minder vaak, maar wel ernstige ongevallen

De monitor kijkt dit keer ook naar type ongevallen die minder vaak voorkomen, maar niet minder ernstig zijn. Dit zijn arbeidsongevallen door vuur, brand, explosie of elektriciteit, contact met mensen of dieren, zware lichamelijke inspanning en situaties waarbij mensen bedolven raken, verdrinken of last krijgen van decompressie. Tussen 2020 en 2024 waren er 450 meldingen van dit type ongevallen. Dat is ongeveer 6 procent van alle geregistreerde meldingsplichtige arbeidsongevallen.