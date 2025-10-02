Politie houdt twee personen aan op verdenking van ontvoering

Woensdag kwam er een melding binnen bij de politie van een mogelijke ontvoering. Het slachtoffer zou zich mogelijk bevinden in een hotel op de Mijnsherenlaan in Rotterdam. Daaropvolgend heeft de politie diezelfde dag een instap gedaan in het desbetreffende hotel.

Hierbij is het slachtoffer in goede gezondheid aangetroffen. Daarnaast zijn er zijn twee verdachten aangehouden op verdenking van wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het gaat om een 23-jarige man uit Ridderkerk en een 24-jarige man uit Rhoon. De verdachten zitten nog vast en worden binnenkort voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rechter-commissaris bepaalt of de verdachten blijven vastzitten of niet.