Wapens en drugs aangetroffen in garagebox en woning in Purmerend

In een lopend onderzoek heeft de politie woensdag 1 oktober een garagebox en een woning in Purmerend doorzocht. Daarbij zijn onder meer twee vuurwapens en een handelshoeveelheid drugs aangetroffen. De politie zet het onderzoek voort en sluit aanhoudingen niet uit.

In de garagebox aan de Rudolf Garrelsstraat werden vier op vuurwapengelijkende voorwerpen aangetroffen. Twee van deze vier voorwerpen zijn niet strafbaar gesteld. De andere twee voldoen wel aan de wet wapens munitie en worden verder onderzocht. Na de vondst van deze wapens, is een doorstap gemaakt naar de bijbehorende woning. In deze woning is vervolgens een tas aangetroffen met daarin een handelshoeveelheid drugs. Deze zijn in beslag genomen. De forensische opsporing onderzoekt momenteel om welke drugs het precies gaat en hoeveel is aangetroffen.

Bestuurlijke rapportage



De politie maakt een bestuurlijke rapportage op voor de gemeente. Dit kan leiden tot bestuurlijke maatregelen. Met deze vondst is er weer een hoeveelheid harddrugs uit het circuit gehaald. Drugs zorgen voor criminele aanwas, geweld en voor ondermijnende criminaliteit.