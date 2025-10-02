donderdag, 2. oktober 2025 - 17:34 Update: 02-10-2025 17:36

Schietincident Helmond

Twee mannen opgepakt na schietpartij in Delft
Foto: fbf
Helmond

In de nacht van woensdag 1 oktober op donderdag 2 oktober heeft op het Klaverhof in Helmond een schietincident plaatsgevonden. De politie zoekt getuigen.

Deze ochtend trof een vrouw haar geparkeerde auto beschadigd aan en waarschuwde de politie. Uit onderzoek van forensische rechercheurs bleek dat de auto beschadigd was door kogelinslagen.

Meerdere personen betrokken
Op camerabeelden is te zien dat er rond 0.15 uur een schietincident plaatsvond tussen een aantal personen en dat daarbij de auto geraakt werd.  Nadat de schoten zijn gelost zetten zij het op een rennen. Al deze personen worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident. De aanleiding van het schietincident is nog onbekend. Ook is onduidelijk of personen gewond zijn geraakt.

