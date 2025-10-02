Dit weekend slaat het weer om naar herfstachtig met regen en stevige wind

De afgelopen dagen was het vaak rustig en droog weer met soms mist in de nachten. 'Dit weekend volgt een omslag naar wisselvallig weer, waarbij de kans op regen vooral zaterdag groot is. Daarbij gaat het bovendien stevig waaien', zo meldt Meteovista donderdag.

Regen of motregen

Het weekend begint vrijdagmiddag met veel bewolking en over de kustregio's neemt stilaan de kans op wat regen of motregen toe. Door de stevige wind voelt het ronduit kil aan: de maxima schommelen rond tussen de 11 en 14 graden.

Zaterdag vooral in de ochtend nat

De eerste dag van het weekend komt de paraplu goed van pas. De dag begint bewolkt en vanaf het westen trekt al vrij snel een regengebied het land over, waardoor het enige tijd stevig kan gaan regenen. In de loop van de namiddag trekt de regen via het oosten weg en breekt vanaf het westen de zon nog even goed door. Er staat een stevige wind uit het westelijke richtingen en het wordt 14 graden.

Stormachtig

Grootste aandachtspunt is de wind zaterdag. Die wordt boven land vrij krachtig en aan zee soms zeer krachtig of stormachtig, waarbij rukwinden van ongeveer 80 kilometer per uur mogelijk zijn. Landinwaarts zien we windvlagen tussen 50 en 60 kilometer per uur optreden bij buien.

Zondag nog enkele buien maar ook zonneschijn

Zondag overdag zien we geregeld zonneschijn, al trekken ook nog wel enkele buien over het land van noordwest naar zuidoost. De meest actieve buien zien we over de noordelijke delen en het grensgebied met België. Qua temperatuur verandert er niet veel: het wordt maximaal 14 tot 18 graden en de wind neemt stilaan wat af gedurende de middag en avond.

Volgende week: eerst wisselvallig

De dagen na het weekend neemt de wisselvalligheid stilaan af, al vallen vooral maandag en dinsdag nog wel een paar buien of wat regen. Ook daarna lijkt het niet helemaal droog te worden, want enkele buien blijven mogelijk. Maar grote hoeveelheden zijn niet meer aan de orde. De zon breekt geregeld door en de temperatuur loopt dagelijks op naar 14 tot 18 graden. Dat zijn vrij gebruikelijke waarden voor begin oktober.