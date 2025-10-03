205 actievoerders aangehouden bij demonstratie in Den Haag

Donderdagavond heeft de politie in Den Haag circa 205 actievoerders aangehouden in de omgeving van het Centraal Station. Men kwam af op een pro-Palestina demonstratie en keerde zich vervolgens tegen de politie.

De politie was gedurende de gehele inzet zichtbaar aanwezig om de demonstratie te begeleiden, openbare orde te handhaven en te zorgen voor een veilig verloop. Ons optreden is erop gericht om in eerste instantie de-escalerend te werken. De aanpak die we kiezen om dat doel te bereiken kan verschillen.

In dit geval zien we dat diverse actievoerders bewust bezig waren om bepaalde wetten en regels te overtreden. Dit gaat ten koste van de veiligheid en de openbare orde. Die acties zijn grensoverschrijdend en kunnen de belangen van anderen schaden. Dit tolereren we niet en daar treden we tegen op.

Aanhoudingen



De actievoerders kwamen vanaf 15.30 uur af op de demonstratie die startte in de omgeving van de Rijnstraat. Deze demonstratie is door ons gefaciliteerd. Rond 18.00 uur vertrokken meerdere actievoerders richting het Centraal Station. Gedurende deze actie is aan de actievoerders de kans geboden om zich te verplaatsen naar de hiervoor aangewezen demonstratielocatie aan de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Hiervoor is meerdere keren door de politie gevorderd. De actievoerders hielden zich op in de hal van het station, het perron en een deel van hen betrad het spoor. De sfeer werd al snel grimmig.

De actievoerders die zich op het spoor hebben begeven zijn aangehouden, daarnaast zijn er diverse actievoerders aangehouden voor de WOM. Verder is de politie door één van de actievoerders beledigd en ook heeft deze zelfde actievoerder geweld gebruikt tegen de politie, hierbij is een politiemedewerker gewond geraakt. Ook deze actievoerder is aangehouden. In totaal zijn er 205 actievoerders aangehouden.

Geweld tegen politieambtenaren (GTPA)



De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, verdachten worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen deze verdachten wordt een driemaal zo hoge straf geëist.