Oktober is het de maand van de RIE

In oktober organiseert Stigas de maand van de RIE. Dé kans om in jouw bedrijf binnen de agrarisch-groene sector aan de slag te gaan met veilig en gezond werken.

Een RIE is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie in de agrarische sector. Dit is een verplichte check voor agrarische bedrijven met personeel. In de RIE worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s op de werkvloer in kaart gebracht. Daarna maakt het bedrijf een Plan van Aanpak (PVA) om die risico’s te verkleinen en de werkplek veiliger te maken.

Waarom meedoen als werknemer?



Juist jij als werknemer ziet vaak het beste waar de risico’s zitten. Je staat tenslotte elke dag op de werkvloer. Door mee te denken en mee te doen wordt de RIE completer en werk je samen met je werkgever aan een veiliger en gezonder bedrijf.

Extra aandacht in oktober



Deze maand besteedt Stigas extra aandacht aan de RIE in de agrarisch-groene sector. Er zijn voorlichtingen, praktijkverhalen en je kunt gebruikmaken van een RIE-buddy die met je meekijkt. Voor elke subsector is er een eigen RIE, die aansluit bij het werk in dat bedrijf.