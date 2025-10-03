FNV kondigt overwerkstaking aan bij Alco Energy Rotterdam

Werknemers van Alco Energy in Rotterdam stoppen vanaf maandag 6 oktober met overwerken. De actie is het gevolg van vastgelopen cao-onderhandelingen tussen FNV en de directie. Als Alco Energy niet alsnog over de brug komt met een fatsoenlijk loonbod en verbeterde arbeidsvoorwaarden, wordt er vanaf zaterdag 11 oktober volledig gestaakt.

‘De mensen bij Alco werken dag en nacht keihard om het bedrijf draaiend te houden,’ zegt Celil Çoban, bestuurder FNV Procesindustrie. ‘Maar als ze vragen om respect, waardering en een cao waarmee ze hun rekeningen kunnen betalen en gezond hun pensioen halen, blijft de directie doof.’

Schot voor de boeg



Daarom weigeren de werknemers vanaf maandag om nog over te werken. Ze draaien uitsluitend hun normale contractuele uren en geen minuut meer. ‘Zie het als een schot voor de boeg van de werkgever’, zegt Çoban. ‘Alco draait op de inzet van deze mensen. Zij willen laten zien dat het hen menens is. Ze voeren de druk op, zonder dat de productie volledig stilvalt.’

Laatste kans



Als het bedrijf een volledige staking wil voorkomen, moet het deze week in beweging komen, waarschuwt Çoban. ‘De werknemers de stugge houding van de directie zat. Wie niet luisteren wil naar het personeel, zal moeten voelen.’

Dit eist FNV voor de nieuwe cao



De FNV wil dat Alco Energy een nieuwe cao afspreekt met een looptijd van een jaar, van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2026. De belangrijkste eisen van de vakbond voor die nieuwe cao zijn:

Loonsverhoging: van 7% per 1 april 2025;

Eindejaarsuitkering: omhoog naar een volledige 13e maand;

Toeslagen: opnemen van toeslagen voor oproepdiensten en feestdagen;

Arbeidsduur: structurele verkorting naar 32 uur per week, zonder loonverlies;

Overwerk: betalen voor alle uren boven contract, conform wet- en regelgeving;

Zwaar werk: duidelijke afspraken en passende regelingen.

Fatsoenlijke afspraken

‘Deze eisen zijn niet buitensporig’, benadrukt Çoban. ‘Het zijn afspraken die in veel bedrijven allang normaal zijn. Alco Energy heeft de middelen. Nu is het tijd om te laten zien dat ze ook hun werknemers waarderen.’

Alco Energy



Alco Energy Rotterdam maakt bio-ethanol van maïs. Het bedrijf is de grootste bio-raffinaderij van de Rotterdamse haven en heeft ongeveer 120 medewerkers.