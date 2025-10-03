Vrouw (50) omgekomen bij steekincident in woning Purmerend, man (53) aangehouden

In een woning in Purmerend is donderdag rond 17.40 uur een vrouw doodgestoken. Dit meldt de politie vrijdag.

Man (53) aangehouden

'Het gaat om een 50-jarige vrouw uit Amsterdam. Een 53-jarige man uit Purmerend is aangehouden', aldus de politie die onderzoekt wat er precies is gebeurd en roept getuigen op om contact op te nemen.

Melding

De politie kreeg donderdag rond 17.40 uur een melding van een steekincident in de woning aan de Beethovenstraat in Purmerend. De politie ging direct ter plaatse en trof buiten de woning de 53-jarige man die werd aangehouden. In de woning trof de politie de overleden vrouw.