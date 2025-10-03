KNMI geeft Code Geel voor zware windstoten in kustgebieden

Het KNMI heeft vrijdag Code Geel afgekondigd vanwege zware windstoten vooraal in het kustgebied en in het Waddengebied. Dit meldt het KNMI vrijdag.

Zaterdagochtend ook windstoten in zuidelijk kustgebied

'Later vanavond neemt de wind toe en kunnen er in het Waddengebied en IJsselmeergebied al zware windstoten voorkomen. Morgenochtend vroeg is dat ook in het (zuid)westen het geval', aldus het KNMI.

Tot zondagmiddag

In de loop van de ochtend gaat het overal harder waaien en komen er in het gehele kustgebied zware windstoten voor. In het noordelijk kustgebied blijft de kans op zware windstoten tot zondagmiddag bestaan. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden.

Windstoten van 90-100 km/uur

Tot morgenochtend komen de windstoten uit zuidelijke richtingen, mogelijk 75-80 km/uur. In de loop van de ochtend gaat de wind uit het west- tot zuidwesten waaien en komen er in de kustgebieden windstoten voor van 80-90 km/uur, direct aan zee in de middag mogelijk even 90-100 km/uur. 'Er is nog enige onzekerheid in hoever de windstoten dieper landinwaarts komen. Houd de berichten in de gaten', aldus het KNMI.