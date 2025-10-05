Politie onderzoekt inbeslaggenomen seksuele beelden van kinderen

De politie heeft de afgelopen week in Rotterdam gegevensdragers in beslag genomen in negen verschillende onderzoeken. Negen mannen in de leeftijd van 21-62 jaar worden verdacht van het in bezit hebben van seksuele beelden van kinderen.

De inbeslagnames in deze zaken zijn onderdeel van operatie ‘Veilige Haven’. Een operatie waarbij het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van eenheid Rotterdam negen zaken in de versnelling heeft opgepakt. Hierbij kreeg het team hulp van digitaal rechercheurs en team Zeden.

Naar aanleiding van meldingen afkomstig van verschillende clouddiensten en social mediabedrijven zijn de digitale gegevensdragers van de verdachten na onderzoek in de woning in beslag genomen. De negen verdachten komen uit Rotterdam (21, 35, 36, 37 en 62 jaar), Dordrecht (31 en 34 jaar), Barendrecht (27 jaar) en Capelle aan den IJssel (24 jaar). Het onderzoek naar het kinderporno grafisch beeldmateriaal wordt verder onder leiding van het Openbaar Ministerie voortgezet. Hierbij wordt ook gezocht naar onbekende slachtoffers. Daarnaast worden deze beelden opgenomen in de landelijke database.

“Met downloaden kinderpornografie hou je het misbruik van kinderen in stand”

Dennis Sneeuw, teamleider van het Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme: “Deze verdachten hielden de vraag naar kinderpornografie en daarmee het misbruik van kinderen in stand. Reden voor ons om hier vol op in te zetten zodat het downloaden en bezitten van kinderpornografie niet ongestraft blijft. Door dit soort onderzoeken effectief op te pakken willen de politie en het Openbaar Ministerie het signaal af blijven geven dat het downloaden en bezitten van kinderpornografie niet ongestraft blijft.”

De Nederlandse politie heeft 175 rechercheurs die zich bezighouden met de bestrijding van kinderporno en kindersekstoerisme. Zestien daarvan zijn werkzaam in de Eenheid Rotterdam. “Wij doen onderzoek naar de duizenden meldingen die jaarlijks door de politie worden ontvangen. Het is heftig werk en de beelden laten je niet onberoerd. Juist dat zorgt voor een grote professionele gedrevenheid. Door slachtoffers te identificeren en verdachten aan te houden, maken wij het verschil.” aldus Sneeuw.