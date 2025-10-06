Politie houdt man aan in onderzoek naar dood 58-jarige man uit Purmerend

In het onderzoek naar de dood van de 58-jarige man uit Purmerend die op 22 juni van dit jaar overleed in een woning, is afgelopen donderdagmiddag 2 oktober een verdachte aangehouden. 'Het gaat om een man uit Purmerend. De verdachte zit momenteel vast en wordt morgen, dinsdag 7 oktober, voorgeleid aan de rechter-commissaris', zo meldt de politie maandag. De politie onderzoekt de rol van de man bij de dood van de 58-jarige Purmerender.

Zwaargewonde man in woning

Zondag 22 juni werd de politie rond het middaguur gealarmeerd en trof ter plaatse in een woning aan het Caveljéplein een zwaargewonde man aan. Kort daarna overleed het slachtoffer. De politie gaat uit van een misdrijf. Het onderzoek naar het overlijden van de man gaat door. Een Team Grootschalige Opsporing (TGO) doet intensief onderzoek naar wat er exact is gebeurd.

Getuigen en camerabeelden

De politie komt nog steeds graag in contact met getuigen die op zondag 22 juni tussen ongeveer 9 uur en 12.30 uur iets verdachts hebben gezien bij de woning aan het Cavaljéplein in Purmerend.