Rijksoverheid zet (H)eerlijke Hollandse Hap op de kaart in bedrijfsrestaurant

Van 6 tot en met 10 oktober wordt voor de eerste keer de (H)eerlijke Hollandse Hap georganiseerd. 'Tijdens deze jaarlijks terugkerende week speelt in Nederland geproduceerd eten de hoofdrol in veel van de bedrijfsrestaurants van de Rijksoverheid', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur maandag.

Niet alleen hutspot en boerenkool

Zes grote cateraars van de Rijksoverheid geven in deze week extra veel aandacht aan eten van Nederlandse bodem. Dat betekent niet dat er enkel andijviestamppot met rookworst en boerenkool met een gehaktbal wordt geserveerd, maar ook andere gerechten met ingrediënten van Nederlandse bodem, bijvoorbeeld een salade met bloemkool, kip en biet en Limburgs zuurvlees met friet. Daarmee staat de Rijksoverheid, die een grote afnemer is van eten en drinken, stil bij de waarde van het Nederlandse voedselsysteem.

'Hoop iedereen te inspireren'

Minister Femke Marije Wiersma: “Onze Nederlandse boeren, vissers en tuinders mogen gezien worden, want zij zorgen dag in, dag uit, voor de lekkerste ingrediënten voor goed eten. Deze hele week staat in het teken van wat zij te bieden hebben en hoe lekker Nederlands eten kan zijn. Vaak kopen we ons eten gedachteloos in een supermarkt zonder enig besef waar het vandaan komt. Daar zit nog wel wat zendingswerk. Ik draag graag mijn steentje bij. Ik spreek deze week, bijvoorbeeld in het bedrijfsrestaurant van mijn ministerie en tijdens een ontmoeting met Nederlandse boeren, veel mensen over de waarde en kracht van Nederlands eten. Ik hoop iedereen te inspireren om meer met producten van Nederlandse bodem te doen, of het nou gaat om inkopen of klaarmaken.”

Week van ons Eten

De (H)eerlijke Hollandse Hap, een initiatief van de Tweede Kamer, is onderdeel van de Week van ons Eten, waar het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur partner van is. Tijdens deze week vinden tal van activiteiten plaats door het hele land. Het ministerie wil de relatie tussen boeren, tuinders, vissers en de samenleving versterken en de mensen in Nederland bewuster maken van de waarde van ons eten, dat internationaal bekend staat om de hoge kwaliteit.