Koning beëindigt samen met special forces ‘kaping van boorplatform’

Militairen die moesten ingrijpen vanwege de kaping van een bootplatform, kregen versterking van koning Willem-Alexander. 'De koning was vandaag te gast bij een oefening van de operators van de Netherlands Special Operations Force. Die maakt deel uit van het Korps Mariniers', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Maasvlakte

De kaping van een boorplatform die uittorent boven de Maasvlakte was een van de scenario’s. Nadat de koning per helikopter vanuit Apeldoorn was gearriveerd, werd hij gebriefd over de oefeningen van verschillende eenheden.

Versterking vanuit helikopters

Via livebeelden van diverse drones zag hij kikvorsmannen plots uit het water verrijzen. Ook een snelle Frisc-onderscheppingsboot werd ingezet en via zogenoemde fastropes daalde er versterking neer vanuit helikopters. Deel uitmakend van een special-forces-eenheid ging de koning vervolgens het platform in, spoorde de kapers op en wist de gegijzelden te bevrijden.

Veiligstellen kazerne

De koning begon de dag op de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn. Ook hier speelde zich namelijk een deel van de oefening af. Het militaire complex moest zelf met helikopters en interventieteams worden veiliggesteld. Na alle hectiek van de dag sloot de koning zijn bezoek af bij de Admiraliteitsraad in Rotterdam. Dit is het hoogste overlegorgaan van de Koninklijke Marine.

Derde bezoek

Het is het derde bezoek in korte tijd van de vorst aan Defensie. Zo’n 3 weken geleden zag hij vanaf grote hoogte hoe infanteristen met een parachute uit een vliegtuig sprongen. Begin september liet hij zich op het hoofdkwartier van de luchtmacht in Breda bijpraten over de laatste ontwikkelingen.

