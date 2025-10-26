Drugsverdachte (41) uit Nieuw-Vennep uitgeleverd door VAE

De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) hebben op verzoek van Nederland een 41-jarige man uit Nieuw-Vennep uitgeleverd die nog een jarenlange celstraf moet uitzitten voor drugshandel en witwassen. 'De verdachte is zaterdag onder begeleiding van de Koninklijke Marechaussee in Nederland geland. Hij is inmiddels ingesloten door de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Gevlucht na onherroepelijke veroordeling

De man is in de VAE op verzoek van Nederland aangehouden. Hij nam de benen nadat hij onherroepelijk was veroordeeld voor leidinggeven aan een criminele organisatie. De man heeft zich beziggehouden met de smokkel van cocaïne en amfetamine naar Zweden in 2012. De drugs werden in een verborgen ruimte in een auto de grens over gesmokkeld. Ook hield hij zich in 2012 en 2013 bezig met de invoer van cocaïne vanuit Peru. Hij is verder veroordeeld voor witwassen en voor bijstandsfraude. Ook had hij een verboden jammer in zijn bezit waarmee hij telecommunicatie kon verstoren.

1575 dagen

De man is op 11 maart 2016 door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld tot een celstraf van 87 maanden. In hoger beroep maakte het gerechtshof Amsterdam daar 68 maanden van. Op 3 oktober 2023 heeft de Hoge Raad hem uiteindelijk onherroepelijk veroordeeld tot een celstraf van 67 maanden. Hij moet in totaal nog 1575 dagen de cel in.

FAST

Het specialistische FAST -het Fugitive Active Search Team- wist de 41-jarige man te traceren. Op basis van de signalering van FASTNL is hij aangehouden, waarna de VAE hem dit weekend hebben uitgeleverd. Nederland is blij met de samenwerking met de autoriteiten in de VAE, die heeft geleid tot zijn aanhouding en uitlevering.