woensdag, 29. oktober 2025 - 11:42 Update: 29-10-2025 11:44
Nederland naar de stembus
Foto: Archief EHF
Den Haag
De stembussen in Nederland zijn geopend en kan men stemmen voor een nieuwe Tweede Kamer. Volgens de laatste peilingen kan het een nek aan nek race worden tussen PVV, GroenLinks-PvdA en D66. Tot 21.00 uur kan met een stem uitbrengen.
De NOS meldt op basis van Ipsos I&O dat tot 10.30 uur de opkomst 12 procent was. Dat is minder dan hetzelfde tijdstip bij de verkiezingen in 2023 voor de Kamer. Toen had 14 procent van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht.
