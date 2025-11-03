Nederland gaat mogelijk Amerikaanse luchtverdedigingsmunitie produceren

Nederland laat volgend jaar de mogelijkheid onderzoeken om Amerikaanse luchtverdedigingsmunitie te produceren. 'De Amerikaanse overheid heeft eind vorige week akkoord gegeven op een zogenoemde haalbaarheidsstudie', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (Amraam)

Met de studie wordt bekeken hoe de Nederlandse industrie kan bijdragen aan de productie, assemblage en het onderhoud van de AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (Amraam).

Zelfverdediging van de F-35

Amraam-raketten zijn geavanceerde luchtverdedigingswapens. Ze zijn bedoeld voor de bestrijding van luchtdreigingen op middellange afstand. Denk aan bemande en onbemande vliegtuigen en kruisraketten. Amraam wordt onder meer ingezet voor de zelfverdediging van de F-35 en binnen de grondgebonden lucht- en raketverdediging.

Eerste samenwerking met Europese NAVO-partner

De strategische bilaterale samenwerking is een eerste stap in de Amraam-coproductie met een Europese NAVO-partner. Hiermee wordt de integratie van de trans-Atlantische industriële defensiesamenwerking verdiept. Ook leidt het tot aanpak van productietekorten. Het opschalen van productie is van belang om de steun aan Oekraïne voort te zetten en voor de verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Een pro-actieve internationale inzet op co-productie past bij de Defensie Strategie voor Industrie en Innovatie.

Amerikaanse fabrikant

Defensie hoopt op deze manier met de VS en andere NAVO-landen bij te dragen aan de productie en versnelde levering van Amraams. De Amerikaanse fabrikant van Amraam-raketten Raytheon voert het onderzoek uit.