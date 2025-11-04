Politie vindt na beschieting pand in Roosendaal vuurwapens en drugslab, man en vrouw aangehouden

Een pand aan de Dokter Brabersstraat in Roosendaal is dinsdag 4 november beschoten. 'Niemand raakte gewond, wel hield de politie al gauw twee verdachten aan. In de woning waar de verdachten zich ophielden, vonden agenten meerdere wapens en een drugslab', zo meldt de politie vandaag.

Bouwvakkers beschoten

Dinsdagochtend rond 09.15 uur waren bouwvakkers nietsvermoedend aan het klussen bij een winkelcentrum. 'Ineens werden zij beschoten vanuit een nabijgelegen appartement, zo meldden zij. Niemand raakte gewond, wel zaten er meerdere kogelgaten in de gevel', aldus de politie.

Twee verdachten

De politie, gehuld in zware kogelwerende vesten, rukte in groten getale uit naar het winkelcentrum. Hier startte zij een uitgebreid onderzoek, waarbij al gauw een 37-jarige man en een 25-jarige vrouw, beiden uit Roosendaal, aan het licht kwamen. Beiden zijn aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.

Drugslab

De twee hielden zich op in een nabijgelegen appartement. Bij binnentreden, troffen agenten een mogelijk drugslab aan, met allerlei apparaten, materialen en chemische stoffen. Ook vond de politie meerdere wapens, waarvan een aantal nep.

LFO

De Nederlandse Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) is op de plaats delict aanwezig en is gespecialiseerd in het veilig verwijderen en afvoeren van gevaarlijke stoffen.