maandag, 24. november 2025 - 19:58 Update: 24-11-2025 20:00
Slag- en stootwapen in beslag genomen bij minderjarige
Foto: Politie
Rijen
Zondagmiddag 23 november, iets voor 14:00 uur, kreeg de politie een melding dat er drie meisjes mishandeld zouden zijn bij het station in Rijen. Ook zou er gedreigd zijn met een mes. Meerdere politieauto’s zochten in de omgeving van het station in Rijen. Er is iemand aangehouden.
Slag- en stootwapen in beslag genomen
Tijdens de zoekactie wordt een groep jongeren gecontroleerd. Bij de controle vindt de politie een slag- en stootwapen. Een 17-jarige jongen uit Rijen is aangehouden voor het in bezit hebben van dit wapen. Het wapen is in beslag genomen.
