ACM stelt transporttarieven 2026 vast, huishouden betaalt 25,- euro meer

De ACM heeft de transporttarieven voor het jaar 2026 vastgesteld. 'Zoals eerder aangekondigd stijgen de kosten voor een gemiddeld huishouden met €25 per jaar. De ACM verwacht dat transporttarieven komende jaren verder zullen stijgen', zo meldt de ACM donderdag.

Gemiddeld huishouden

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de tarieven van de regionale netbeheerders en TenneT, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet, voor het jaar 2026 vastgesteld. Zoals de ACM in september al heeft laten weten betalen huishoudens en bedrijven met een aansluiting op het regionale gas- en elektriciteitsnet het komende jaar gemiddeld 3,38% meer voor het transport van elektriciteit en gas. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit een stijging van ca. €25 per jaar (inclusief BTW).

Bedrijven gaan minder betalen

Grote bedrijven die direct zijn aangesloten op het (extra)hoogspanningsnet van TenneT gaan ca. 10% tot 12% minder betalen. Dit is een incidentele daling die onder andere veroorzaakt wordt door een stijging van het netgebruik waardoor de toegestane inkomsten over hogere volumes worden verdeeld.

Prijsdempende veilinggelden of congestieontvangsten nog niet ingezet

Omdat steeds meer huishoudens en bedrijven van fossiele brandstoffen overstappen op duurzaam opgewekte elektriciteit moeten netbeheerders grote investeringen doen om hun netten te verzwaren. Daarom zullen de nettarieven van huishoudens en bedrijven de komende jaren stijgen. De ACM gaat daarom mee met het voorstel van TenneT om in de tarieven 2026 geen veilinggelden of congestieontvangsten in te zetten. De veilinggelden en congestieontvangsten kunnen de komende jaren gebruikt worden om de stijging te dempen.

'Totale kosten eerlijk over alle gebruikers verdeeld'

Huishoudens en bedrijven kunnen niet kiezen van welke netbeheerders zij hun diensten afnemen. Daarom houdt de ACM toezicht op netbeheerders en stelt de ACM ieder jaar de tarieven vast. De ACM zorgt ervoor dat netbeheerders voldoende inkomsten hebben voor onderhoud en investeringen. Daarbij zorgt de ACM ervoor dat de tarieven van netbeheerders niet hoger zijn dan noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is dat gebruikers van het net betalen voor de kosten die zij veroorzaken. Daarmee worden de totale kosten eerlijk over alle gebruikers verdeeld. Dat is niet alleen eerlijk, maar ook transparant en efficiënt.