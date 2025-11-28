November was zacht en zonnig met een gebruikelijk hoeveelheid neerslag

Met een gemiddelde temperatuur van 7,5 graden tegen 7,0 normaal was de elfde maand van het jaar zacht. De zon scheen 81 uur tegen 72 normaal en er viel gemiddeld over het land de gebruikelijk 86 mm. November kende zeer zachte dagen met datum-warmterecords. Ook de eerste vorst en sneeuw werd waargenomen deze maand. Dit meldt Weeronline.

De eerste dagen van de maand waren zacht en op 5 november steeg de temperatuur in De Bilt naar 18,0 graden. Daarmee was het officieel de warmste 5 november ooit gemeten. Het was alweer het negende datum-warmterecord van het jaar. Van een landelijk record was geen sprake, want het werd maximaal 18,9 graden in Westdorpe. Het record bleef staan op naam van Oost-Maarland met 20,9 graden, gemeten in 1994. Ook op 14 november kwam het tot een warmterecord. Maastricht noteerde maximaal 16,7 graden en daarmee was het record uit 1938, gemeten in Sittard, gebroken.|

Recordaantal milde dagen

Op 5 november was sprake van een recordaantal milde dagen op rij. Sinds 17 maart steeg de temperatuur 234 dagen achtereen tot in de dubbele cijfers. Uiteindelijk kwam er op 15 november een eind aan deze recordlange periode. Het nieuwe record is nu 243 milde dagen op rij met tenminste 10 graden.

Van zeer zacht naar winters weer

De eerste helft van november was zeer zacht en alleen in 2015 en 1994 verliep de eerste helft van de maand nog zachter. De tweede maandhelft had duidelijk lagere temperaturen en daarin kwamen ook winterse omstandigheden voor met vorst en sneeuw.

De eerste lokale vorst werd op zondagavond 16 november genoteerd. Eelde had de primeur, want daar verscheen om 18:40 uur voor het eerst een minnetje voor de temperatuur. Uiteindelijk ging de temperatuur op weerstation Eelde onderuit naar -2,0 graden. Ook officieel kwam het die zondagavond voor het eerst tot vorst. In De Bilt daalde de temperatuur naar -0,7 graden. De eerste officiële vorst was aan de late kant, want normaal komt het rond 7 november voor het eerst tot vorst in De Bilt.