36 aanhoudingen in binnenstad Den Haag

In het centrum van Den Haag zijn op zaterdag 29 november 36 personen aangehouden rond een demonstratie die door de politie werd gefaciliteerd. De aangehouden personen worden verdacht van verschillende strafbare feiten. Onder hen zijn mensen die verboden zaken bij zich hadden toen zij preventief werden gefouilleerd. De politie kon hiertoe overgaan doordat het Openbaar Ministerie een last tot preventief fouilleren had afgegeven, nadat de burgemeester uit voorzorg een deel van het centrum van Den Haag als veiligheidsrisicogebied had aangewezen. Het doel was de veiligheid en openbare orde te waarborgen.

De demonstratie betrof een bijeenkomst op de Laan van Reagan en Gorbatsjov en een mars door de binnenstad die rond 14.00 uur startte. De aanwijzing tot veiligheidsrisicogebied kwam tot stand in nauwe samenwerking met de driehoek (Burgemeester, Openbaar Ministerie en Politie Eenheid Den Haag). Ook gold er een verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De maatregelen waren bedoeld om de demonstratie ordelijk te laten verlopen en de veiligheid van deelnemers en omstanders te waarborgen. Rond 16:00 uur kwam de demonstratie tot een einde.

Aanhoudingen

Tijdens de demonstratie zijn 36 personen aangehouden voor verschillende feiten zoals het dragen van gezichtsbedekkende kleding, het in bezit hebben van wapens zoals steekwapens en zwaar vuurwerk.

Veiligheidsrisicogebied

De burgemeester had om de veiligheid en openbare orde te waarborgen een deel van het centrum van Den Haag tot veiligheidsrisicogebied aangewezen van 10.00 uur tot 22.00 uur. De officier van justitie heeft vervolgens een last tot preventief fouilleren afgegeven, op basis waarvan de politie dit in het veiligheidsrisicogebied mocht doen.