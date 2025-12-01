Burgers krijgen digitaal toegang in civiele jeugdrechtzaken, kort gedingzaken en beslagrekesten

Vanaf 1 december 2025 kunnen meerderjarige burgers die zonder advocaat procederen veilig en eenvoudig digitaal communiceren met de Rechtspraak en op de hoogte blijven van hun zaak via het webportaal Mijn Rechtspraak.

Burgers kunnen in sommige gevallen zelf digitaal een nieuwe zaak starten of digitaal reageren op een zaak. Het gaat om de gevallen waarbij burgers zonder advocaat procederen in civiele zaakstromen waarbij een advocaat niet verplicht is. Door burgers de mogelijkheid te geven om digitaal op de hoogte te blijven van hun zaak, zorgt de Rechtspraak voor transparantie en rechtsgelijkheid voor alle betrokkenen.

Zaken waarin digitaal communiceren mogelijk is

In civiele zaken, die gaan over familie, relaties en kinderen of over conflicten met een bedrijf of organisatie en waarin een advocaat niet verplicht is, is het mogelijk om als burger digitaal te communiceren met de Rechtspraak. Als burgers geen advocaat hebben ingeschakeld, is het mogelijk om in sommige civiele zaken via Mijn Rechtspraak een zaak te starten, op een zaak te reageren of zich aan te melden om op de hoogte te blijven van een zaak. Alle communicatie met de Rechtspraak gaat dan digitaal via het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak. Als een burger wel een advocaat heeft ingeschakeld, dan zorgt die voor alle communicatie met het gerecht en informeert de cliënt over de zaak.

Voordelen



Met Mijn Rechtspraak kunnen burgers hun digitale dossier op elk moment bekijken. Documenten kunnen eenvoudig digitaal worden verstuurd en ontvangen — er komt geen papieren post meer aan te pas. Na het indienen van een document volgt er direct een digitale ontvangstbevestiging per mail. Ook wordt er een e-mailnotificatie verstuurd als de rechtbank nieuwe documenten aan het dossier heeft toegevoegd, bijvoorbeeld de beslissing van de rechter. Burgers loggen in met DigiD, zodat gegevens goed beschermd blijven.

Steeds verder verbeteren



De Rechtspraak blijft het webportaal verbeteren, zodat burgers makkelijker hun digitale weg kunnen vinden binnen de Mijn Rechtspraak omgeving. De Rechtspraak werkt aan nieuwe functionaliteiten om het gebruik van het portaal zo eenvoudig mogelijk te maken voor burgers. Op termijn wordt het in meer zaakstromen mogelijk om als burger digitaal op de hoogte te blijven van je eigen zaak. Het blijft voor burgers ook altijd mogelijk om per post te communiceren met de Rechtspraak.