Cao-overleg Rijk muurvast

De onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk zijn vanmiddag opnieuw vastgelopen. De werkgever Rijk blijft vasthouden aan een nullijn voor 2026. CNV noemt dit een klap in het gezicht van rijksambtenaren en spreekt van een ‘volstrekt onhoudbaar bod’.

Volgens CNV-onderhandelaar Roel van Riezen is de maat nu echt vol. ‘Werknemers bij het Rijk zijn de enigen in de hele overheid die in 2026 op nul gezet worden. Dat is niet uit te leggen. Waar in vergelijkbare sectoren de lonen jaarlijks rond de vier à vijf procent stijgen, houdt het Rijk voet bij stuk. Dat is onredelijk, zeker nu de werkdruk hoog blijft en de inflatie blijft doorwerken.’

Kabinet en Tweede Kamer zetten cao-overleg Rijk op slot



Het kabinet en de Tweede Kamer hebben een nullijn voor rijksambtenaren in de begroting opgenomen. Dat ze het cao-overleg daarmee op slot hebben gezet, bleek opnieuw op 5 november. Toen bood de werkgever Rijk, ingegeven door het dictaat van het demissionaire kabinet een nullijn voor 2026, gevolgd door 3% in 2027 en een nieuw functiewaarderingssysteem vanaf 2028. Daarmee wordt een deel van de loonontwikkeling voor uitvoerende functies met twee jaar uitgesteld. Vandaag werd bevestigd dat het bod ongewijzigd blijft. ’We hebben nadrukkelijk gevraagd om een beter loonbod. Twee keer kregen we ‘nee’ te horen. Dan houdt het op,’ zegt Van Riezen.

CNV bereidt ultimatum en mogelijke acties voor



Nu de werkgever geen beweging toont, gaat CNV de komende weken in overleg met leden, kaderleden en bestuur over het afgeven van een ultimatum. ‘We willen dit niet, maar werknemers verdienen perspectief. Als er geen verbetering komt, zijn acties in het nieuwe jaar onvermijdelijk,’ aldus Van Riezen.

CNV blijft openstaan voor gesprek



Ondanks de impasse blijft CNV bereid om onmiddellijk opnieuw aan tafel te gaan zodra de werkgever met een serieus verbeterd loonbod komt. ‘Wij kiezen niet voor escalatie, het Rijk stuurt erop aan door vast te houden aan nul. Een fatsoenlijke groei in 2026 is essentieel om werknemers te behouden,’ besluit Van Riezen.